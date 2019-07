CALCIOMERCATO LAZIO – Dopo i primi acquisti, è tempo di sfoltire la rosa in casa Lazio. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, in uscita sembrerebbero esserci Durmisi e Badelj. Il danese, valutato tra i sette e gli otto milioni di euro, è richiesto in Francia, Spagna e Turchia. L’affare si potrebbe concretizzare con la formula del prestito oneroso e riscatto obbligatorio.

BADELJ – Per quanto riguarda Badelj, invece, ci sarebbe stato un significativo passo in avanti della Fiorentina. Il croato, che tra domani e dopodomani dovrebbe sostenere le visite mediche, sembra essere balzato in pole a Biglia e a De Rossi. La Viola vorrebbe un prestito, la Lazio soldi subito.

E STRAKOSHA... – Sirene inglesi per Strakosha, finito nel mirino del Newcastle. In virtù della cessione del portiere Dúbravka all’Aston Villa, il numero uno biancoceleste sarebbe in lizza per prendere il suo posto tra i pali del club di Premier.