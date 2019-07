LAZIO LOMBARDI – Cristiano Lombardi è pronto a sposare la Salernitana. L’esterno viterbese dopo i prestiti al Benevento e al Venezia, è pronto a rimettersi in gioco in Campania. Il calciatore ha svolto questa mattina le visite mediche ed ha firmato il contratto con il club granata. Lombardi raggiungerà adesso i compagni nel ritiro di San Gregorio Magno, dove ritroverà i biancocelesti Casasola e Karo. L’attaccante della Lazio è adesso pronto per il suo terzo prestito consecutivo.