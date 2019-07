LAZIO LEIVA – “Un mese di stop? Anche due…“. Ci scherza sopra Lucas Leiva, all’uscita dalla conferenza stampa tenutasi oggi prima dell’allenamento pomeridiano. E forse è meglio così. Il centrocampista brasiliano ha chiarito in prima persona i dubbi sulle sue condizioni fisiche. Il numero 6 si era fermato dopo l’ultima amichevole giocata contro la formazione Top 11 del Cadore. Stiramento, lesione? “Solo un fastidio alla coscia destra“, assicura Leiva. Il giocatore aspetta l’esito degli ultimi esami ma dall’ambiente biancoceleste filtra ottimismo. Per il momento il brasiliano resta ad Auronzo, pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo.

Da Auronzo

Marco Barbaliscia