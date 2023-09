Le probabili formazioni di Lazio - Atletico Madrid: Guendouzi scalpita, Luca Pellegrini spera

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATLETICO MADRID - Ciak, si gira. La Lazio è pronta a tornare in Champions League 915 giorni dopo l'ultima volta. Allora, il 17 marzo 2021, fu eliminata agli ottavi di finale dal Bayern Monaco. Adesso affronta un'altra big del calcio europeo come l'Atletico Madrid. Di seguito i momenti delle due squadre e le probabili formazioni dell'incontro.

Champions League, giornata 1: le probabili formazioni di Lazio - Atletico Madrid

La sconfitta di Torino contro la Juventus ha lasciato alcuni strascichi. La Lazio è entrata in silenzio stampa e la squadra è apparsa disattenta e praticamente mai in partita. Motivo per cui Maurizio Sarri potrebbe pensare ad alcuni cambi per il debutto in Champions League. La grande novità sarà con ogni probabilità a centrocampo. Guendouzi scalpita e potrebbe relegare in panchina Kamada. L'altro cambio rispetto all'undici visto allo Stadium potrebbe essere in difesa. Hysaj è uscito in anticipo a causa di un problema all'occhio sinistro. Motivo che può far sperare Luca Pellegrini di avere un chance. Per il resto, tocca ai soliti noti. In porta ci sarà Provedel. Dediti alla sua protezione, si muoveranno Marusic, Casale e Romagnoli. A completare il centrocampo, invece, saranno Cataldi e Luis Alberto. Mentre in attacco verrà schierato il classico tridente: a coadiuvare l'azione di capitan Immobile ci saranno i soliti Zaccagni e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Marusic

Casale

Romagnoli

Lu. Pellegrini

Guendouzi

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

ATLETICO MADRID (3-5-2)

Oblak

Hermoso

Witsel

Savic

Molina

Saul

Galan

Barrios

Samuel Lino

Griezmann

Morata

All. Diego Pablo Simeone

Come arriva la Lazio alla sfida

Test di maturità anticipato a settembre per la Lazio, reduce da una sola vittoria in questo inizio di stagione. Dopo le sconfitte con Lecce e Genoa nelle prime due giornate di campionato, era arrivato l'acuto di Napoli. Un'impresa di fatto vanificata dalla prova di Torino, dove i biancocelesti sono stati sconfitti per 3-1 dalla Juventus.

Come arriva l'Atletico Madrid alla sfida

Se la passa meglio, ma di poco, l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. L'ex calciatore della Lazio, ora tecnico dei Colchoneros, deve fare i conti con una serie di infortuni (Lemar su tutti, De Paul in dubbio) e con l'ultima dolorosa sconfitta patita in casa del Valencia. Prima del sabato appena passato, però, i madrileni avevano fatto quasi percorso netto: vittoria per 7-0 in casa del Vallecano, per 3-1 con il Granada e pareggio 0-0 al cospetto del Betis Siviglia.

Il match di Champions League tra Lazio e Atletico Madrid di martedì 19 settembre, andrà in onda su Canale 5. Sarà possibile seguire i biancocelesti in streaming anche su Sky Sport.

Daniele Izzo