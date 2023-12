Inter, Frattesi avvisa la Lazio: "Dobbiamo vincere contro chiunque"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FRATTESI LAZIO INTER - "Dobbiamo vincere contro chiunque". È stato chiaro Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter, intervistato per il sito Uefa.com, ha commentato il secondo posto maturato in Champions League, sostenendo che i nerazzurri dovranno fare il massimo contro tutti. Lazio compresa, prossima avversaria in campionato.

Verso Lazio - Inter: parla Frattesi

"Siamo l'Inter e dobbiamo vincere contro chiunque, anche contro le squadre top in Europa. Daremo tutto in campo, vogliamo arrivare fino in fondo. Questa squadra è forte ed è un gruppo davvero unito".