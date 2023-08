Scopigno Cup: il derby lo vince la Lazio

Tempo di lettura: 2 minuti

SCOPIGNO CUP 2023 - La trentunesima edizione della Scopigno Cup si è colorata di biancoceleste. In scena a Rieti, nello stadio Scopigno, il torneo si è aperto con una vittoria di prestigio per la Lazio U17, che ha battuto nel derby i parigrado della Roma.

Scopigno Cup 2023: la Lazio batte la Roma

Il racconto della Lazio, attraverso un comunicato ufficiale: "Dopo un primo tempo a reti inviolate, il derby si accende nella ripresa con le squadre che tornano in campo con la quinta ingranata. Si alzano i ritmi e dopo appena quattro giri di lancette è la Roma di mister Falsini a sfiorare il vantaggio con Morucci, ma la sfera viene prima intercettata dal portiere Masi per poi stamparsi sulla traversa. Le aquile di mister Alboni rispondono subito presente sul fronte opposto con una conclusione dalla distanza di capitan Nebuloso che si termina di poco al lato e si spegne sul fondo. I biancocelesti continuano a crederci rendendosi sempre più pericolosi, fino al 18’ quando il risultato si sblocca: dagli sviluppi di un calcio piazzato è il difensore Trifelli a spedire la sfera in fondo al sacco per l`1-0 laziale. Pochi minuti più tardi, la Roma cerca di ristabilire gli equilibri, ma è ancora Masi a salvare il vantaggio della propria squadra. Nei minuti finali la Lazio sfiora il raddoppio: Bongiorno serve Polito, l`attaccante a due passi dalla porta calcia troppo centrale e trova l`opposizione del portiere avversario. Dopo sei lunghi minuti di recupero, allo Stadio di Rieti arriva il triplice fischio finale, Lazio batte Roma 1-0.

Le aquile classe 2007 di Marco Alboni iniziano dunque la 31^ Scopigno Cup nel migliore dei modi, trionfando nella prima stracittadina stagionale e mettendo i cassaforte i primi tre punti della kermesse internazionale. La prossima sfida in programma per la Lazio è fissata per domani contro i pari età dell`Aquila".

LE NOTIZIE SULLA LAZIO DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO: CLICCA QUI