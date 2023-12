Serie A, addio Decreto Crescita: salta la proroga?

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A DECRETO CRESCITA PROROGA - Guai in vista per la Serie A sul fronte Decreto Crescita. Sarebbe saltata la misura contenuta nelle prime bozze del decreto Milleproroghe, che prolungava fino a febbraio gli sconti fiscali per gli sportivi, a partire dai calciatori, in arrivo dall'estero.

Decreto Crescita, salta la proroga? I motivi del mancato prolungamento

Secondo quanto trapela da fonti governative, quindi, dal 1 gennaio 2024 non sarà più valido il Decreto Crescita, con le squadre italiane che non potranno più utilizzare agevolazioni per gli stipendi. la mini-proroga sarebbe saltata dopo una "accesa discussione" durante il Consiglio dei Ministri. Come riporta Sport Mediaset, questa è una pessima notizia per le squadre di Serie A , che speravano di utilizzarla almeno per la prossima sessione di mercato invernale.