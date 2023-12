Lazio - Frosinone, i convocati di Di Francesco per l'Olimpico

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FROSINONE CONVOCATI DI FRANCESCO - Alle ore 20:45 di domani, 29 dicembre 2023, la Lazio scende in campo all'Olimpico contro il Frosinone. Eusebio Di Francesco ha reso nota la lista dei calciatori convocati per la partita, valida per la diciottesima giornata di Serie A, contro i biancocelesti.

Lazio - Frosinone, la lista dei convocati di Di Francesco

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lusuardi, Monterisi, Okoli, Romagnoli.

Centrocampisti: Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Gelli, Harroui, Lulic, Mazzitelli, Reinier.

Attaccanti: Caso, Cheddira, Cuni, Kaio Jorge, Kvernadze, Soulé.