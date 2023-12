Sané: "Contro la Lazio voglio esserci, spero che ci sia euforia"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SANE LAZIO BAYERN MONACO - In vista dell'ottavo di finale di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco, ha parlato l'esterno d'attacco dei bavaresi, leroy Sané.

Sané: "La pressione al Bayern è troppo alta per poter contare sui propri risultati"

Leroy Sané si è espresso così a Fcbayern.com sugli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio: "La pressione in un club come l’FC Bayern è troppo alta per poter contare sui propri risultati. Voglio esserci anche quando inizierà la fase decisiva della Champions League e del campionato".

Sul suo obiettivo

"Vincere quanti più titoli possibili e avere una certa quota. Spero che ci sia euforia per la prima partita".