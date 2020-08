Tempo di lettura: 2 minuti

SOCIAL CIRO IMMOBILE – Ciro Immobile continua a far parlare di sé dopo l’ottima stagione disputata, che lo ha visto protagonista in Serie A. Il bomber partenopeo è riuscito a raggiungere il record di Higuain, siglando 36 gol in 38 partite, oltre a vincere la classifica di capocanonniere. La ciliegina sulla torta per il numero 17 è stata la vittoria della Scarpa d’Oro, trofeo individuale più ambito dopo il pallone d’oro. Tutti gli estimatori di Ciro non fanno che esaltarlo sui social.

I complimenti di Verratti e Salvatore Esposito

Marco Verratti ha conosciuto Ciro durante l’esperienza al Pescara, dove i due trascinarono insieme ad Insigne il Pescara di Zeman. Anche Salvatore Esposito, l’attore che interpreta Genny Savastano in Gomorra, si è complimentato con il suo amico.

I complimenti di Rocco Hunt

Non potevano mancare, poi, i complimenti del cantante Rocco Hunt, il quale nella canzone “Mai più” esalta proprio il bomber napoletano: “Ho messaggiato Ciro dopo i quattro gol, Mi sento come Ciro dopo quattro gol, la rete che si gonfia e cade giù la curva, con mia madre su in tribuna che esulta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.