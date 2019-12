Tempo di lettura: < 1 minuto

SUPERCOPPA JUVENTUS LAZIO BIGLIETTI – L’attesa è terminata. Dalle 19 di oggi, mercoledì 11 dicembre, i tifosi della Lazio potranno fare a gara per assicurarsi i biglietti per la finale di Supercoppa italiana tra i biancocelesti e la Juventus; partita in programma domenica 22. Come comunicato dalla Lega Serie A la vendita dei tagliandi sarà affidata al sito https://www.sauditickets.sa/en dove i tifosi potranno acquistare il biglietto. Per programma questa particolare trasferta in Arabia Saudita, si dovrà chiedere il visto per entrare nel paese attraverso il portale https://visa.visitsaudi.com. In valigia, come riportato dal Corriere dello Sport, i sostenitori della Lazio dovranno mettere abiti meno pesanti rispetto a quelli indossati in questi giorni a Roma. A Riyad ci saranno infatti intorno ai 20 gradi, non un clima da mare ma comunque caldo e piacevole.

Biglietti Supercoppa, i prezzi per Juventus Lazio

Sono stati comunicati anche i prezzi dei biglietti. Nei settori equivalenti alle curve e ai distinti relativi allo stadio Olimpico, il costo sarà di 24 euro. Per le tribune, si può arrivare a pagare fino a 36 euro. Nella parte opposta invece, quella equivalente alla Montemario, ci saranno i settori più dispendiosi: 120, 240, 360 e 450 il prezzo dei biglietti.