LAZIO MILINKOVIC SAVIC JUVENTUS – La prestazione di Milinkovic-Savic contro la Juventus è stata dominante. E non solo per il gol straordinario che ha portato sul 2-1 la Lazio. Il Sergente ha giocato a tutto campo, senza sosta. Difesa e attacco, attacco e difesa. È questa la missione che gli assegnato Simone Inzaghi e lui la sta svolgendo alla grande. Il centrocampista ha fatto in questa stagione il salto di qualità decisivo per diventare a tutti gli effetti un big. E i suoi numeri di sabato scorso contro la Juventus sono impressionanti.

Lazio Milinkovic-Savic, i numeri contro la Juventus

Come riporta il Corriere dello Sport, Milinkovic-Savic è stato il calciatore che ha intercettato più palloni (4) e solo Luis Alberto ne ha giocati di più (58 contro i 57 del serbo). Inoltre, Sergej è stato il calciatore che ha ingaggiato più duelli (16). Una prestazione dominante, in una sfida che ha confermato la potenza sua e di tutta la Lazio.