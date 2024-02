Orsi: "Ho visto una Lazio irriconoscibile nel gioco e negli uomini"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ORSI ATALANTA LAZIO - L'ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, ha commentato il ko dei biancocelesti contro l'Atalanta al Gewiss Stadium.

Orsi: "Un po' mi preoccupa l'involuzione della Lazio"

Queste le parole di Fernando Orsi a Radio Radio: "Cosa è successo ieri a Bergamo? No, che cosa non è successo, non è successo praticamente niente. C’è stata solo una squadra in campo, l'Atalanta, che ha surclassato una Lazio irriconoscibile nel gioco e negli uomini. E anche nelle scelte dell’allenatore. Penso anche alla scelta di Castellanos, per caratteristiche non era l’attaccante da preferire alla profondità di Immobile per un match di questo tipo. Un po’ mi preoccupa, devo dire la verità, questa involuzione della squadra, questa involuzione del gioco perché così non si va lontano, le altre vincono".