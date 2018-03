PSG. La strana clausola nel contratto di Mbappè: “Diventerà del club solo se…”

PSG MBAPPE’ – Di fatti strani, nel mondo del calcio, ne accadono tanti. E quello relativo alla clausola di Mbappè è uno di quelli. Il PSG ha preso il giocatore in prestito la scorsa estate per evitare le regole del Fair Play Finanziario. Ma nel contratto è spuntata una clausola bizzarra, come evidenzia calciomercato.com: “Mbappé diventerà un giocatore a tutti gli effetti del PSG se il club francese eviterà la retrocessione”. Incredibile, ma vero.

M.S.