Dinamo Kiev-Lazio, annullata la vendita dei biglietti per il settore ospiti (FOTO)

DINAMO KIEV LAZIO INFO BIGLIETTI – La Lazio dovrà giocare la gara di ritorno degli Ottavi di Europa League senza il sostegno dei propri tifosi: la società biancoceleste, con un comunicato ufficiale, ha infatti reso noto sul proprio sito di aver annullato la vendita dei biglietti nel settore ospiti dello stadio Olimpico di Kiev. Un’ulteriore difficoltà per i ragazzi di Simone Inzaghi che, in terra ucraina, si troveranno un impianto di 70mila posti completamente avverso.

IL COMUNICATO UFFICIALE – Nel comunicato diffuso dalla SS Lazio si legge inoltre che la vendita è stata sospesa per ragioni organizzative e di sicurezza: si invitano, quindi, i sostenitori biancocelesti a non mettersi in viaggio per Kiev in quanto neanche nella capitale ucraina sarà possibile acquistare biglietti per la partita.

M.B.