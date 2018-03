EUROPA LEAGUE. Becali, presidente Steaua: “Formazione rimaneggiata ma possiamo vincere”

STEAUA LAZIO BECALI – Gigi Becali, patron dello Steaua Bucarest, è tornato sulla sfida tra la sua squadra e la Lazio. Il presidente ha commentato a Proposport.ro la sfida di giovedì contro la Lazi: “Ci credo, possiamo battere la Lazio. Per me è più importante vincere il campionato, ma il tecnico Dica utilizzerà la migliore squadra per il match di Europa League. Spero che Dica prenda comunque in considerazione qualche cambio. Con la Dinamo è troppo importante”.

M.S.