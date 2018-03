QUI FORMELLO. Domani riposo, la Lazio prepara la Dinamo Kiev da lunedì. Da valutare Caceres e Basta

QUI FORMELLO – La ripresa dei lavori è in programma per lunedì, domani la squadra resterà a riposo. Inzaghi inizierà a lavorare in vista dell’Europa League, giovedì all’Olimpico arriva la Dinamo Kiev. Il tecnico di Piacenza cambierà diversi elementi rispetto alla sfida con la Juventus, rilancerà dal primo minuto Felipe Anderson, Bastos, Wallace e uno tra Caicedo e Nani. Le prove tattiche scatteranno martedì, l’allenatore confermerà comunque il classico 3-5-2.

INFERMERIA – Da valutare le condizioni di Caceres e Basta. L’uruguaiano farà nuovi accertamenti nelle prossime ore, è reduce da un problema muscolare rimediato con il Milan mercoledì scorso. Anche l’esterno serbo ha saltato la Juventus in extremis per un guaio muscolare.

G.C.