INTERVISTA. Babacar: “Lazio in salute, ma vogliamo dimostrare il nostro valore”

SASSUOLO LAZIO INTERVISTA BABACAR – Tutto pronto per Sassuolo-Lazio, sfida valevole per la 26esima giornata di Serie A. A pochi minuti dal fischio di inizio il neo-attaccante neroverde Babacar ha preso parola ai microfoni del canale tematico biancoceleste, di ‘Mediaset Premium’ e ‘Sky’. Queste le sue dichiarazioni.

LA GARA – “E’ vero che la squadra è in difficoltà ma abbiamo lavorato tanto in settimana per migliorarci. La Lazio è in salute ma dobbiamo dimostrare sul campo il nostro valore. Oggi vogliamo vincere, in settimana abbiamo lavorato duramente per fare una grande prestazione e cercare di portare a casa i tre punti.

SASSUOLO – “Sono qui a Sassuolo da poco, serve tempo per conoscere i compagni ma mi sto ambientando bene, vedremo a fine stagione”.