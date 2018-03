JUVENTUS. Benatia: “Il miglior ricordo in un derby? Quel Roma-Lazio…”

BENATIA DERBY – Un presente alla Juventus con un passato giallorosso: Medhi Benatia, difensore bianconero, si è raccontato in un’intervista rilasciata oggi a Tuttosport. E a chi gli chiede quale sia il suo miglior ricordo in un derby, il calciatore risponde: “Un Roma-Lazio deciso da Balzaretti, amico mio. Piangeva: per un difensore il gol è speciale.” Il riferimento è alla stracittadina del settembre 2013: i giallorossi di Garcia vincevano 2-0 contro i biancocelesti e volano in vetta a quota 12 punti.