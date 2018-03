PRIMAVERA. Lazio-Fiorentina 1-2: Miceli non basta. Bonacina dovrà lavorare molto

PRIMAVERA – Quattro successi nelle ultime sei partite per la Fiorentina di Emiliano Bigica. Lazio, invece, in crisi di risultati nonostante l’avvicendamento in panchina. Valter Bonacina presenta una squadra concentrata e ben messa in campo e, per mezz’ora di gioco, sembra un autentico miracolo. Poi, una distrazione difensiva e la prodezza di un singolo, mandano la Fiorentina addirittura sul 2-0. La Primavera biancoceleste, però, contestata dai pochi presenti fra le mura amiche del Fersini, conduce un secondo tempo di sudore e sacrificio. Neto e capitan Miceli, autore del gol, tengono in vita la partita. Rozzi sciupa, Del Signore ed Aliaj non entrano bene in partita. Ancora uno stop ed un incubo retrocessione sempre più opprimente.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Alia; Kalaj, Baxevanos, Petro; Spizzichino, Bari, Miceli, Javorcic (54′ Aljaj), Falbo (83′ Del Signore); Neto, Rozzi.

A disp. Furlanetto, Boateng, Battistoni, Mohamed, Marchesi, Al-Hassan, Peguiron, Fidanza.

All. Valter Bonacina

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Mosti, Hristov (49′ Purro), Pinto, Ranieri; Valencic, Diakhate; Meli (64′ Farrarini), Lakti, Sottil (90′ Faye); Gori.

A disp. Ghidotti, Simonti, Kasse, Longo, Maganjic, Marozzi.

All. Emiliano Bigica

Arbitro: Daniele Paterna (Sez. Teramo)

Assistenti: Veronica Vettorel e Andrea Niedda

Marcatori: 30′ Gori, 33′ Sottil (F), 61′ Miceli (L)

Ammoniti: Bari (L), Ranieri (F)

Primavera 1 Tim, 19a giornata

Lazio-Fiorentina

Sabato 10 febbraio 2018, h. 14.30

Stadio Mirko Fersini di Formello

SECONDO TEMPO

50′ – Dopo cinque minuti di recupero, Lazio-Fiorentina finisce 2-1 per gli ospiti.

45′ – Ultimo cambio per la Fiorentina: fuori Sottil, dentro Faye.

38′ – Bonacina manda in campo Del Signore al posto di Falbo.

37′ – Azione bellissima della Lazio, tutta di prima: da Miceli a Falbo, per Rozzi: Cerofolini manda in angolo.

30′ – Paratona di Alia sul colpo di testa di Purro.

22′ – Cross interessantissimo di Neto, ma nessun compagno di squadra trova la deviazione vincente.

19′ – Nella Fiorentina, fuori Meli, dentro Farrarini.

18′ – Colpo di testa di Rozzi, clamorosamente fuori.

17′ – Altra punizione interessante per la Lazio, guadagnata da Neto. Ammonito Ranieri.

16′ – ALESSIO MICELI!!! Direttamente su calcio di punizione! Il capitano della Lazio riapre la partita.

13′ – Molto attivo Neto, che serve Bari dalla lunga distanza: il suo tiro viene deviato in angolo.

10′ – Rozzi scatta sul filo del fuorigioco, ma Cerofolini salva tutto, uscendo alla disperata.

9′ – Primo cambio anche per la Lazio: fuori Javorcic, dentro Aliaj.

4′ – Nella Fiorentina, fuori Hristov, dentro Purro.

PRIMO TEMPO

47′ – Dopo due minuti di recupero, finisce il primo tempo. Lazio sotto di due gol dopo mezz’ora di grande intensità.

37′ – Tentativo di Neto. Il portoghese chiede un corner che non gli viene concesso.

34′ – Cross di Spizzichino, calcia sul primo palo Falbo: Cerofolini mette in angolo.

33′ – Tiro a giro fantastico di Sottil, imparabile per Alia. Lazio-Fiorentina 0-2.

31′ – Ammonito Bari per un’entrata sulla trequarti. Flipper pericoloso su cui si avventa prima Gori, poi tenta Sottil, ma l’azione sfuma.

30′ – Gori punisce ancora la Lazio, dopo la doppietta dell’andata. L’attaccante viola anticipa Baxevanos e batte Alia. Fiorentina in vantaggio.

26′ – Attacca ora la Fiorentina con Gori. Hristov resta poi a terra in uno scontro di gioco: entra in campo lo staff sanitario viola.

22′ – Rozzi recupera palla, poi Neto calcia dalla lunga distanza. Ottima risposta di Cerofolini.

19′ – Gioca bene la Lazio, Fiorentina che fa filtro e riparte.

13′ – Buona prestazione di Pedro Neto, alla seconda presenza con la Primavera biancoceleste.

12′ – Grande intensità da parte dei 22 in campo. Partita che s’infiamma con veloci capovolgimenti di fronte.

10′ – Hristov mura su Rozzi.

8′ – Lazio momentaneamente in dieci uomini, ma nulla di grave per Miceli.

3′ – Schiacciata di Gori, fuori non di molto.

1′ – Partiti. Esordio per mister Bonacina.

Giordano Grassi