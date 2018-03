SOCIAL. De Vrij innamorato e felice con Roma alle spalle (FOTO)

DE VRIJ FIDANZATA – Rinnovo o non rinnovo? In questi giorni questa è la domanda che si pongono tanti tifosi biancocelesti: de Vrij, in scadenza di contratto a giugno, è sembrato più volte essere vicino alla firma ma ancora quel fatidico momento non arriva. Nel frattempo il difensore olandese sembra non essere troppo preoccupato per il rinnovo e si gode la sua bella fidanzata, Doina, soprattutto in un giorno speciale come quello di San Valentino. De Vrij sui social ha pubblicato una fotografia in compagnia della bella ragazza con una vista spettacolare dietro di lui: quella di Roma vista dalla terrazza del Gianicolo. Chissà che, come nella foto, la Capitale non sia destinata a restare alle sue spalle…

DE VRIJ SU INSTAGRAM – “Un San Valentino speciale” ha scritto il difensore sotto la dolcissima foto con la sua Doina.

Un San Valentino speciale❤️ A post shared by Stefan de Vrij (@stefandevrij) on Feb 14, 2018 at 5:40am PST

J.C.