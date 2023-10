Tempo di lettura: < 1 minuto

COMPLEANNO CASTELLANOS LAZIO - Il primo compleanno da calciatore della Lazio. Oggi Valentin Castellanos, per tutti Taty, spegne 24 candeline. Come d'abitudine, la società biancoceleste non ha fatto mancare i propri auguri arrivati sui social.

Lazio, è il compleanno di Castellanos: gli auguri del club

