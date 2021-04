Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FORMELLO ALLENAMENTI – Un giorno di Pasquetta particolare per i giocatori biancocelesti. Ieri infatti a Formello era prevista una giornata di allenamenti facoltativi: chi avesse voluto, avrebbe potuto presentarsi al campo per lavorare, magari in vista di un recupero della condizione fisica, o per aumentare i carichi di lavoro dopo un lungo infortunio. Non è un caso che Stefan Radu e Luiz Felipe siano stati i primi a presentaresi al campo d’allenamento: il primo si è dedicato ad un lavoro supplementare in vista del match col Verona di domenica prossima. Il secondo ha proseguito nel suo programma di recupero dopo l’intervento chirurgico artroscopico a carico della caviglia destra, risalente al 22 gennaio. Il brasiliano ha continuato a correre tra campo, palestra e spiaggia: il rientro è fissato tra 10-15 giorni.

Lazio, presente anche Luis Alberto a Formello

Al centro sportivo si è presentato anche Luis Alberto, che dopo l’exploit di sabato scorso contro lo Spezia – non avrebbe nemmeno dovuto essere convocato, alla fine ha addirittura giocato uno spezzone, ndr – si è dedicato alla fisioterapia per la sua caviglia, con tanto di sedute su Instagram: l’obiettivo è quello di esserci anche a Verona.

