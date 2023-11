QUI FORMELLO, secondo giorno di riposo: domani la ripresa

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - Anche oggi la Lazio resta a riposo, come deciso da Maurizio Sarri dopo il pareggio nel Derbt contro la Roma. La Lazio, riprenderà gli allenamenti domani a Formello, mercoledì 15 novembre 2023, approfittando della pausa Nazionali per svuotare l'infermeria.

Qui Formello, gli aggiornamenti del 14 novembre sulla Lazio

Secondo giorno di riposo a Formello, come deciso da Sarri. La Lazio si ritroverà domani per la ripresa degli allenamenti e per recuperare gli acciaccati, a partire da Zaccagni. Il numero 20 deve smaltire la distorsione al collaterale del ginocchio destro e resta in dubbio per Salerno. Vecino non ha potuto rispondere alla convocazione con l'Uruguay a causa di un problema al gluteo accusato nel derby.

Anche Marusic, che ha stretto i denti per giocare il Derby, non si presenterà in ritiro col Montenegro. Con la squalifica di Luis Alberto contro i granata, il suo rientro appare fondamentale. Casale ha invece recuperato dalla lesione all'adduttore. La settimana di allenamenti prevede dunque domani la ripresa e una doppia seduta venerdì, con sabato e domenica nuovamente liberi.