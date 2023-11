QUI FORMELLO, riprendono gli allenamenti della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - Formello riapre le sue porte dopo due giorni di riposo. La Lazio torna a lavorare agli ordini di Maurizio Sarri nel proprio centro d'allenamento. Ecco il report di oggi, mercoledì 15 novembre 2023.

In assenza dei convocati dalle proprie Nazionali, a Formello la ripresa degli allenamenti è a ranghi ridotti. Mancano infatti, oltre ai nazionali, anche Luis Alberto, Zaccagni, Vecino e Marusic, sempre ai box. Il Mago potrà gestire al meglio l'affaticamento accusato contro il Feyenoord, essendo squalificato contro la Salernitana. Sia lui che Zaccagni potrebbero rientrare contro il Celtic in Champions League. Il centrocampista uruguaiano resta invece in dubbio per la trasferta di Salerno, ma potrebbe recuperare. Aggregati alla prima squadra anche alcuni giovani dalla Primavera come Renzetti, Ruggeri, Bedini, Gonzalez, Saná Fernandes e Di Tommaso. Domani prevista una seduta pomeridiana alle ore 15, mentre doppia seduta venerdì prima del weekend libero.