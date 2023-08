QUI FORMELLO | Ancora a riposo Luis Alberto, differenziato per Hysaj

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO SEDUTA MATTUTINA 1 AGOSTO - Prosegue la seconda parte di preparazione a Formello per la Lazio in vista delle ultime amichevoli. In programma prima la sfida contro l'Aston Villa, poi con il Girona e infine contro il Latina per onorare Vincenzo D'Amico. Ecco i dettagli della doppia seduta svolta oggi.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Seduta pomeridiana

Seconda seduta della giornata di oggi, questa volta pomeridiana. Ancora fermo Luis Alberto, affaticato. È a rischio la sua presenza nell'amichevole contro l'Aston Villa dopo aver saltato anche l'allenamento mattutino. Out Hysaj che continua il suo lavoro differenziato. Recuperato Cataldi, ai box Akpa-Akpro.

Seduta mattutina

Doppia seduta di allenamento oggi per la Lazio. I calciatori biancocelesti si sono ritrovati intorno alle 10:00 a Formello e alle 10:30 hanno dato il via all'allenamento mattutino. Prima fase di riscaldamento muscolare per gli uomini allenati da Maurizio Sarri, seguita da un lavoro sulla forza esplosiva. In seguito, il gruppo è stato diviso in reparti per svolgere ampie fasi tattiche. Assenti Luis Alberto e Akpa-Akpro, mentre è confermata la presenza di Danilo Cataldi, riunitosi ieri al resto dei compagni.