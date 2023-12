In ricordo di Sinisa, un anno fa la morte di Mihajlovic

Tempo di lettura: 3 minuti

SINISA MIHAJLOVIC MORTE ANNIVERSARIO - Il 16 Dicembre non sarà mai una data qualsiasi per il mondo del calcio. Esattamente un anno fa ci lasciava Sinisa Mihajlovic dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Grandissimo calciatore, ottimo allenatore, ma prima di tutto è stato un grande uomo che ha affrontato la malattia a testa alta e con coraggio diventando un esempio per molte persone. Oggi, nell'anniversario della sua morte, squadre, giocatori e non solo si sono uniti nel ricordo di Sinisa Mihajlovic.

Il ricordo di Mihajlovic nel giorno dell'anniversario della sua morte

Esattamente 365 giorni fa il mondo del calcio piangeva la morte di Sinisa Mihajlovic. Durante la sua carriera da calciatore è diventato un'icona del nostro sport e da allenatore ha trasmesso il suo forte carattere in tutte le squadre che ha allenato. Mihajlovic ha lasciato un ricordo indelebile non solo per le sue prodezze sul campo ma anche per il coraggio con cui ha affrontato la malattia.

Il 13 luglio 2019 ha annunciato in conferenza stampa di avere la leucemia. Dopo un iniziale miglioramento, il 26 marzo 2022 comunica di doversi sottoporre a un nuovo ciclo di cure per contrastare la ricomparsa della malattia. Come racconta il figlio, Sinisa era "un leone in gabbia" e in ogni occasione ripeteva che sarebbe tornato più forte di prima. Ha sempre lottato senza paura contro un male molto più grande di lui. Del carattere di Sinisa, il figlio Dusan ha detto queste parole alla Gazzetta della Sport. "É difficile andare avanti, ma so che con un decimo della personalità di mio padre, chiunque scalerebbe le montagne".

Le iniziative dei club in onore di Mihajlovic

Come calciatore Sinisa Mihajlovic ha lasciato il segno in diversi club. Partendo dalla Stella Rossa in Serbia fino in Italia dove ha mostrato il suo talento con Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. Da allenatore ha esordito sulla panchina del Bologna nel 2008 dopo l'esperienza da vice con l'Inter. Ha poi allenato Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino, e nel 2012 anche la nazionale serba. Poi nel 2019 è tornato sulla panchina del Bologna, dove ha vissuto gli anni della malattia. Durante gli ultimi anni della sua vita non è mancato il sostegno della sua squadra e non solo. Infatti i giocatori del Bologna si sono recati più volte sotto la finestra della sua camera d'ospedale per dare il loro affetto al mister.

Anche nel giorno dell'anniversario della sua morte, la Serie A e molte società vogliono ricordare Sinisa in occasione della secidesima giornata. Prima di Bologna-Roma verrà proiettato un video dei suoi anni in rossoblù con tanto di striscione-dedica della curva. La Sampdoria invece ha messo su ogni maglietta una patch che rappresenta Sinisa che calcia con il suo mancino, le magliette sono state indossate durante la partita contro la Reggiana.

Mihajlovic verrà ricordato ovviamente anche prima della sfida dell'Olimpico tra Lazio e Inter, due squadre in cui il serbo ha scritto la storia. Il club capitolino ha annunciato con un comunicato l'intenzione di omaggiare Sinisa anche in presenza di un ospite speciale.

"In occasione della partita casalinga di domani contro l'Inter, il fratello Drazen e la famiglia saranno presenti allo Stadio Olimpico, dove tutti i tifosi, sia laziali sia interisti, ricorderanno Sinisa unendosi ancora una volta idealmente in un lungo e immenso abbraccio"

La Lazio ha anche ricordato così Mihajlovic: "La S.S. Lazio ricorda commossa Sinisa Mihajlovic, nel primo anniversario della sua scomparsa. Un grande laziale, un guerriero in campo e nella vita.

Di questo combattente dal grande cuore resterà una traccia indelebile nella storia del calcio e della Lazio, non solo per i successi sul campo, ma per il messaggio di speranza di fronte alle difficoltà che ha saputo rappresentare fino all’ultimo momento della sua vita.

Sinisa per sempre".