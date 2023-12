Caressa: "Ecco il mio pronostico per Lazio - Inter"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CARESSA LAZIO INTER - Lazio - Inter è la portata principale della sedicesima giornata di Serie A. Ospite sulle frequenze di Radio Deejay, Fabio Caressa ha fatto il suo pronostico sulla sfida dell'Olimpico.

Lazio - Inter, l'analisi di Caressa

"Per la sfida tra biancocelesti e nerazzurri dico X: per me finirà in pareggio. Sarri ha detto tra le righe che la squadra mentalmente non tiene i due impegni. Per lui la Lazio ha ricominciato da capo, viste partenze importanti come quella di Milinkovic. L'anno scorso quello della Lazio, arrivata seconda, è stato un miracolo".