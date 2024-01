Udinese-Lazio, il dato sui biglietti: i biancocelesti a sostegno della squadra

Tempo di lettura: < 1 minuto

UDINESE LAZIO BIGLIETTI - La Lazio ha ripreso il via in campionato collezionando le due vittorie con Empoli e Frosinone. Ora la dura prova con l'Udinese, ma i laziali saranno al sostegno della squadra. Ecco il dato sui biglietti venduti.

Udinese-Lazio, l'aggiornamento sui tagliandi venduti

4 GENNAIO 2024 - Sale il dato sui tifosi biancocelesti presenti al Bluenergy Stadium per l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. In occasione di Udinese - Lazio diventano 808 i biglietti venduti, per un settore ospiti sempre più pieno. L'obiettivo è di arrivare a staccare 1000 tagliandi nelle ultime ore disponibili per l'acquisto dei ticket.

Tanti supporters biancocelesti

3 GENNAIO 2024 - La Lazio chiude il 2023 con la vittoria contro il Frosinone. Il duro test però viene adesso, contro l'Udinese al Bluenergy Stadium, match che andrà in scena domenica 7 gennaio alle 15:00. Come sempre, non mancheranno i tifosi biancocelesti a sostegno della squadra: a 3 giorni dalla gara infatti, sono stati venduti ben 680 tagliandi.