La Lazio rilancia per Ricci: pronta nuova offerta al Torino

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO RICCI TORINO - La Lazio non sembra voler mollare Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino resta un obiettivo di calciomercato del club biancoceleste e, dopo la cessione di Milinkovic, sarebbe arrivato il momento del rilancio.

Calciomercato Lazio, previsti nuovi contatti per Ricci

Maurizio Sarri avrebbe da tempo individuato in Samuele Ricci il possibile erede di Milinkovic, volato in Arabia Saudita. Il centrocampista del Torino è da tempo un serio obiettivo del club di Lotito che, come riportato da Gianluca Di Marzio, starebbe pensando al rilancio. Il presidente biancoceleste sarebbe pronto ad alzare l'attuale offerta, considerata troppo bassa da Cairo. Nelle prossime ore dovrebbero dunque riprendere i contatti con i granata per cercare di trovare un'intesa.

Avanti tutta per Ricci

In seguito al vertice tenutosi nella serata di ieri, 31 luglio, Maurizio Sarri e Claudio Lotito avrebbero concordato il principale obiettivo del calciomercato della Lazio: Samuele Ricci. Il presidente biancoceleste sarebbe dunque pronto al rilancio col Torino. Come si legge su Il Messaggero, la società capitolina sarebbe pronta ad alzare la parte fissa dell'offerta da 15 a 20 milioni, raggiungendo i 25 totali con i bonus, per il centrocampista granata e avvicinandosi molto alle richieste di Cairo.