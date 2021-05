Lazio, slitta l’incontro con Sarri: la situazione

- Advertisement -

LAZIO MAURIZIO SARRI – Sono tanti le voci che circolano nelle ultime ore in casa Lazio per il sostituto di Simone Inzaghi. Una di queste porterebbe dritta a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, con il quale sarebbero avvenuti contatti preliminari, rimane una pista percorribile per la la panchina biancoceleste del futuro, nonostante in serata siano piovute smentite sull’incontro in programma domani.

Lazio – Sarri, slittato l’incontro in programma domani

Secondo quanto riportato in mattinata da Tuttomercatoweb, domani era previsto un incontro conoscitivo tra il presidente Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Tuttavia, sul meeting, volto a verificare la possibilità di intavolare una trattativa, sarebbero arrivate in serata delle smentite. La pista che porta al tecnico toscano rimane comunque aperta, nonostante l’incontro con la società capitolina di domani con ogni probabilità non avrà luogo.