Atletico Madrid, Celtic e Feyenoord: gli undici tipo che sfideranno la Lazio

AVVERSARIE LAZIO CHAMPIONS LEAGUE - La Lazio torna in Champions League dopo due stagioni. Nel Girone E, sorteggiato a Nyon, affronterà Atletico Madrid, Celtic e Feyenoord. Tutte avversarie importanti, che hanno scritto la storia della competizione e abituate al calcio europeo.

Champions League, le avversarie europee della Lazio: gli undici tipo

Feyenoord, 1° fascia

Il 4-2-3-1 scelto da Arne Slot, e già affrontato dalla Lazio nella stagione passata in Europa League, è il seguente:

Wellenreuther

Geertruida

Trauner

Hancko

Hartman

Wieffer

Timber

Minteh

Stengs

Igor Paixao

Gimenez

Atletico Madrid, 2° fascia

L'Atletico Madrid è allenato da un ex illustre conoscenza biancoceleste come Diego Pablo Simeone e si schiera in campo con un accorto 5-3-2:

Oblak

Azpilicueta

Savic

Witsel

Hermoso

Carrasco

Marcos Llorente

De Paul

Lemar

Griezmann

Morata

Celtic, 4° fascia

Una delle squadre più famose e storiche del pianeta vede Brendan Rodgers al comando e l'undici tipo schierato con il 4-3-3:

Hart

Johnston

Ralston

Carter-Vickers

Taylor

McGregor

O'Reiley

Turnbull

Abada

Furuhaschi

Maeda

