Cesar Vento: "Il Perù sta crescendo molto. Lazio? La seguo spesso grazie a Troglio..."

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO CESAR VENTO INTERVISTA - Dall'Hotel Hilton di Roma, per l'ultima giorno di calciomercato, la redazione di Lazionews.eu ha intervistato in esclusiva Cesar Vento, presidente dell'associazione dei direttori sportivi del Perù. Tanti i temi: dalla crescita del Sudamerica alla figura della Lazio.

Lazio, le parole di Cesar Vento

In che momento è il calcio peruviano? Quanto sta crescendo anche grazie alle figure di Advincula e, soprattutto, Lapadula?

"Io penso che il Perù abbia avuto un buon momento con l'ultimo allenatore Ricardo Gareca, con cui ho avuto l'onore di lavorare in una delle squadre più grandi del Perù. Ora c'è Reynoso, che è un allenatore molto importante a livello sudamericano e peruviano. Io credo che stiamo avendo un buon momento. I club stanno lavorando bene anche a livello giovanile, i settori dei minori. Ora giochiamo con il Paraguay la prossima settimana, stiamo avendo giocatori che faranno parlare molto di loro. C'è Advincula, Lapadula, due realtà molto importanti. Ci sono fuori Farfan e Paolo Guerrero. C'è una nuova generazione che può essere importante".

La Lazio ha acquistato quest'anno Valentin Castellanos, mentre l'anno scorso ha preso Vecino. Quanto sono importanti i sudamericani per la Serie A e per la Champions League?

"Nella Lazio ha giocato Pedro Troglio, argentino, io ho lavorato con lui e l'ho portato in Perù per fare l'allenatore. Lui ha parlato sempre molto bene della Lazio. Credo che come lui, sempre i giocatori sudamericani sono importanti per la Lazio e per il campionato italiano. Credo che Castellanos e Vecino possano fare molto bene".

Quindi la Lazio in Perù, e in Sudamerica, è riconosciuta a livello generale?

"Si assolutamente, noi seguiamo molto la Serie A. In particolare la Lazio dove sono passati tanti grandi giocatori sudamericani e argentini, che noi seguiamo molto. Anche grazie a Troglio, mio grande amico, seguiamo molto l'Argentina e la Lazio, che lui ha sempre voluto visitare e saperne di più".

Andrea Castellano