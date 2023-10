Vent'anni dopo la Lazio torna a vincere fuori casa in Champions League

Tempo di lettura: < 1 minuto

BESIKTAS LAZIO CHAMPIONS LEAGUE - Sono passati vent'anni esatti da quando la Lazio vinse per l'ultima volta una gara esterna in Champions League. Prima dell'acuto in casa del Celtic, suonato da Pedro e Vecino, i biancocelesti erano a digiuno dal 16 settembre 2003, quando grazie alle reti di Stam e Fiore passarono in casa del Besiktas.

Champions League, la Lazio vince in trasferta vent'anni dopo il Besiktas

Oggi come allora, la storia si ripete. La Lazio torna a vincere in una trasferta di Champions League a vent'anni dall'ultima volta. E lo fa in una situazione simile. Allora la squadra di Roberto Mancini si prese i tre punti per lanciarsi verso la qualificazione. Lo stesso che hanno fatto gli uomini di Sarri. E non è l'unica coincidenza. Anche in quel 16 settembre 2003, infatti, i biancocelesti segnarono due gol. In rete andarono Jaap Stam e Stefano Fiore. Tanto bastò per avere la meglio del Besiktas e sbancare Istanbul.