Champions, sorteggio ottavi di finale: la Lazio pesca il Bayern

LAZIO SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE - La Lazio affronterà il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League, come nella stagione 2020/2021. A Nyon, alle ore 12:00, si è svolto il sorteggio con protagoniste le sedici squadre qualificate alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea. Per quanto riguarda le altre italiane, l'Inter pesca l'Atletico Madrid, avversario dei biancocelesti nel girone, mentre sarà il Napoli a vedersela col Barcellona.

Champions League, il sorteggio degli ottavi di finale

Porto - Arsenal

Napoli - Barcellona

PSG - Real Sociedad

Inter - Atletico Madrid

PSV - Borussia Dortmund

Lazio - Bayern Monaco

Copenaghen - Manchester City

Ottavi Champions: date e orari delle gare

Le gare di andata degli ottavi sono in programma il 13-14-20-21 febbraio 2024, mentre le gare di ritorno il 5-6-12-13 marzo. Le squadre teste di serie sono: Bayern Monaco (GER), Real Madrid (SPA), Manchester City (ENG), Arsenal (ENG), Real Sociedad (SPA), Borussia Dortmund (GER), Atletico Madrid (SPA), Barcellona (SPA). Mentre le squadre arrivate seconde nei corrispettivi gironi sono: Paris Saint German (FRA), Inter (ITA), Porto (POR), Lazio (ITA), Copenaghen (DAN), Napoli (ITA), PSV (OLA), Lipsia (GER).

Le regole del sorteggio

I criteri per il sorteggio degli ottavi di Champions League sono principalmente tre. Le squadre sono divise tra teste di serie (ovvero le prime classificate dei rispettivi gironi) e non teste di serie (le seconde dei raggruppamenti). Essere testa di serie permette di giocare la prima gara in trasferta e la partita di ritorno in casa. Nessuna compagine, inoltre, può affrontare un club dello stesso girone e della stessa federazione nazionale.