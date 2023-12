Bayern Monaco, Müller punta la Lazio: "Stiamo arrivando"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MULLER BAYERN MONACO LAZIO - Sarà ancora una volta Bayern Monaco - Lazio agli ottavi di finale di Champions League. In un video diffuso via social dal profilo "Bayern & Germany", l'attaccante dei bavaresi Thomas Müller ha indicato la via: "Roma stiamo arrivando".

Bayern Monaco, Muller avvisa la Lazio: il video

Thomas Müller on IG: 'Rome, we're coming. Let's go FCB' pic.twitter.com/Fqtu0qhT0U — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 18, 2023

Verso Bayern Monaco - Lazio, le parole di Muller

Thomas Muller ha rilasciato una dichiarazione anche ai canali ufficiali del club bavarese: “Sono entusiasta del sorteggio. È una città emozionante. La Lazio come club è sempre interessante. Quando arrivi agli ottavi di finale, hai fatto un buon lavoro. È uno stadio vecchio e famoso che ha visto tante battaglie in passato. Ci stiamo concentrando sul lavoro. È bello da affrontare”.