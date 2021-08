Empoli – Lazio: Parolo negli studi DAZN per commentare la gara

- Advertisement -

DAZN COMUNICATO UFFICIALE EMPOLI LAZIO – Da qualche mese l’avventura di Marco Parolo alla Lazio è volta al termine. Ma sabato sera, in occasione di Empoli – Lazio, l’ex centrocampista avrà l’opportunità di seguire i biancocelesti da un diverso angolo. Secondo quanto comunicato da DAZN infatti, sarà tra gli ospiti in studio, insieme a Ciro Ferrara, con il compito di commentare l’incontro tra la squadra di Andreazzoli e quella di Maurizio Sarri.

Il comunicato di Dazn

“Sabato 21 agosto a partire dalle ore 20:15, si accende anche DAZN Square, il nuovo spazio multifunzionale e dinamico che tratterà 3 partite di ogni turno di campionato. Nel primo fine settimana di Serie A, sarà Marco Cattaneo ad inaugurare la DAZN Square. Presenti in studio per commentare il match Empoli-Lazio anche Ciro Ferrara e Marco Parolo. Nel corso della stagione, DAZN Square sarà il centro del racconto sportivo che dalla piazza al pub allo spogliatoio raccoglierà le voci degli ospiti che, da grandi appassionati di sport, si incontreranno per raccontare l’evento e le sue emozioni”.