Coppa Italia, Sepe verso l'esordio con la Lazio contro il Genoa

COPPA ITALIA LAZIO GENOA ESORDIO SEPE - La Lazio prepara il match, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, contro il Genoa. Per l'occasione Sarri dovrebbe effettuare un parziale turnover, a partire dalla porta dove Sepe è favorito su Mandas e potrebbe fare il suo esordio con la divisa biancoceleste.

Lazio - Genoa, Sepe favorito su Mandas come portiere di Coppa Italia

Possibile turno di riposo per Provedel in Coppa Italia. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Maurizio Sarri dovrebbe schierare dal 1' Luigi Sepe in porta contro il Genoa. L'ex Salernitana è dunque favorito su Mandas per far rifiatare il titolare, che finora le ha giocate tutte, e trovare i primi minuti con la maglia della Lazio. Il greco sta impressionando lo staff biancoceleste in allenamento, ma è considerato un investimento per il futuro del club, mentre il presente è ancora a tinte tricolori.