Lazio - Roma, Immobile fa visita ai compagni: il gesto da capitano

LAZIO ROMA IMMOBILE PANCHINA - Ciro Immobile non vuole stare lontano dal resto della squadra per questo derby di Coppa Italia contro la Roma. Ecco il gesto da capitano del numero 17 biancoceleste.

Lazio - Roma, Immobile in panchina: il capitano carica la squadra

Come già successo nella scorsa stagione, in occasione del derby di ritorno in Serie A, Ciro Immobile sarà presente con la squadra. Il capitano biancoceleste ha seguito il resto del gruppo negli spogliatoi prima della stracittadina della Capitale, ma non solo. Il bomber di Torre Annunziata, nonostante sia indisponibile, si siederà in panchina per seguire il match e caricare i compagni per questa importante e sentita partita.