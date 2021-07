- Advertisement -

Tempo di lettura: 2 minuti

- Advertisement -

EURO 2020 BELGIO ITALIA CRONACA – Il grande giorno alla fine è arrivato. Questa sera, alle ore 21.00, l’Italia di Roberto Mancini affronterà il Belgio nei quarti di finale di Euro 2020. La vincente della sfida volerà direttamente in semifinale, a Wembley, dove ad attenderla ci sarà una tra Spagna e Svizzera. Pochi dubbi nella formazione azzurra, con Chiesa e Chiellini in vantaggio su Berardi e Acerbi, mentre nel Belgio tutto dipenderà dalle condizioni di Hazard e De Bruyne.

Belgio – Italia: il tabellino

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, Meunier, Tielemans, Witsel, T.Hazard; De Bruyne, Doku; Lukaku

A disposizione: Sels, Boyata, Denayer, Dendoncker, Vanaken, Chadli, Praet, E. Hazard, Mertens, Carrasco, Benteke, Batsuhayi

Ct: Martinez

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

A disposizione: Sirigu, Meret, Acerbi, Bastoni, Emerson, Cristante, Locatelli, Pessina, Belotti, Bernardeschi, Berardi, Raspadori

Ct: Mancini

Arbitro: Slavko Vincic (SLO)

Marcatori: 30′ Barella

NOTE – Ammoniti: Verratti (I), Tielemans (B) Espulsi:

Recupero:

La cronaca

Il racconto del primo tempo

30′ – AZZZURRRRRIIIIIII IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Percussione straordinaria di Barella che salta due uomini e fredda Courtois!

26′ – C’è anche l’Italia! Doppia occasione per Chiesa, una anche per Insigne: si salva il Belgio

25′ – L’Italia temporeggia al limite dell’area, il Belgio riparte e deve essere ancora Donnarumma, a mano aperta, a dire no a Lukaku

21′ – Grande parata di Donnarumma! Rimpallo a centrocampo che lancia De Bruyne: il belga prova il sinistro, ma il neo-portiere del PSG dice no!

20′ – Giallo anche per Tielemans, che ha ricambiato il fallo a Verratti

19′ – Ammonito Verratti per un fallo su Tielemans

16′ – Spinge ora il Belgio: ci provano Doku e De Bruyne. Mura tutto Chiellini

15′ – Destro da fuori di Tielemans, devia Verratti: calcio d’angolo per i Diavoli Rossi

12′ – GOL ANNULLATO ALL’ITALIA! Aveva sbloccato Bonucci su punizione di Jorginho, ma il centrale della Juventus era in posizione irregolare

5′ – Fase di studio: il Belgio mantiene il possesso, l’Italia sta chiusa nella sua metà campo

2′ – Subito incursioni di Lukaku: esce bene Donnarumma

1′ – Partiti! E’ cominciata Belgio – Italia

Dove vedere Belgio – Italia in tv

Belgio – Italia verrà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai. Come di consueto, il canale di riferimento sarà Rai 1. La partita inoltre sarà disponibile in diretta per gli abbonati anche su Sky, che trasmetterà l’incontro sui canali Sky Sport Uno (satellite e digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 del satellite).