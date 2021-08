LIVE Lazio-Sassuolo 1-1: fine primo tempo

- Advertisement -

AMICHEVOLE LAZIO SASSUOLO – Ultima amichevole in programma per la nuova Lazio comandata da Maurizio Sarri. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Twente ecco l’ultima occasione per Mau di provare la vera rosa contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Un ultimo test verso il debutto di Empoli del prossimo 21 agosto. Una sfida sicuramente importante per entrambe le compagini, rientrate in questi giorni dal ritiro in montagna. Il match si disputerà al Benito Stirpe di Frosinone e il calcio d’inizio previsto alle ore 19.30.

Lazio-Sassuolo: le probabili formazioni e il tabellino

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Akpa Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Correa

Allenatore: Maurizio Sarri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Haraslin, Djuricic, Traore; Caputo

Allenatore: Alessio Dionisi

La cronaca del match

46′ – Finisce il primo tempo 1-1.

45′ – Pareggio del Sassuolo. Cross per Ferrari che calcia di prima intenzione verso la porta. Reina para al centro e Traore segna a porta vuota.

37′ – Immobile scambia con Felipe Anderson in area e arriva al tiro: ferma tutto Frattesi.

32′ – GOOOOLLLL!!! La Lazio passa in vantaggio con Akpa Akpro. Mette in mezzo Felipe Anderson da calcio d’angolo e Akpa Akpro anticipa tutti sul primo palo per l’1-0.

17′ – Ci prova Lazzari che sfrutta il cross di Immobile: la conclusione finisce fuori

1′ – Calcio d’inizio battuto dalla Lazio!

Dove vederla in tv

L’unica emittente che trasmetterà Lazio-Sassuolo è Lazio Style, al canale 223 di Sky. In qualsiasi caso, potrete seguire la sfida su Lazionews.eu: provvederemo a raccontarvi Lazio-Sassuolo con la nostra consueta diretta testuale!