QUI FORMELLO: Luis Alberto di nuovo in gruppo, Immobile a parte

QUI FORMELLO 16 OTTOBRE 2023 - A meno di una settimana dalla ripresa del campionato, la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello, dopo due giorni di riposo, in vista del prossimo impegno contro il Sassuolo. Sarri non potrà contare ancora per qualche giorno su Hysaj, Marusic e Vecino, impegnati con le rispettive nazionali.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Svolto il riscaldamento, i giocatori hanno svolto un lavoro tecnico, per poi concludere la seduta con un partitella, vinta 3-1 dai celesti.

Si è allenato ancora a parte Ciro Immobile, che dopo aver svolto degli esami strumentali che hanno scongiurato una lesione, punta ora alla convocazione per il primo match della ripresa. Si è invece rivisto in gruppo Luis Alberto, uscito acciaccato dalla partita contro l'Atalanta, mentre Zaccagni è ancora fuori per il problema alla caviglia che lo ha fatto tornare anticipatamente dal ritiro della Nazionale a Coverciano.