Di Canio: "La Lazio agli ottavi di Champions non è un miracolo"

DI CANIO LAZIO CHAMPIONS - Paolo Di Canio è tornato a parlare di Lazio. Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex attaccante biancoceleste ha sottolineato come la qualificazione della squadra di Sarri agli ottavi di finale di Champions League non sia un miracolo.

Champions, Lazio agli ottavi: parla Di Canio

"E' un miracolo? No. Le altre squadre del girone non avevano grandi qualità. Però giocare un ottavo di finale per la Lazio è un risultato di grande prestigio: è importante confrontarsi a questi livelli. Negli scorsi anni la Lazio ha sofferto anche nelle coppe inferiori, quest'anno non è un miracolo essere agli ottavi ma è un risultatone per quella che è la dimensione della Lazio. Però adesso sì, per andare oltre gli ottavi servirebbe un miracolo".