Costacurta sul contrasto di Marusic: "Da qui in avanti non si può più sbagliare"

COSTACURTA MARUSIC - È bastato vincere un contrasto e l'Atletico Madrid si è trovato avanti. A decidere le partite in Champions League sono i dettagli. Ne è consapevole Alessandro Costacurta che, intervenuto davanti alle telecamere di Sky Sport, ha spiegato che un errore come quello di Adam Marusic, ora che le partite diventeranno a eliminazione diretta, non si potrà più commettere.

Lazio, Costacurta su Marusic

"Da qui in avanti i contrasti come quelli di Marusic non si devono perdere. Non è obbligatorio vincere ma l'importante è non perderli. Contro un certo tipo di squadre non si possono sbagliare queste cose".