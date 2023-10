Fiore: "Bonucci non adatto a difesa a quattro, non serve alla Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FIORE BONUCCI INTERVISTA - Stefano Fiore ha commentato il possibile ritorno in Italia Bonucci, passato in estate all'Union Berlino dopo essere stato accostato anche alla Lazio. L'ex calciatore biancoceleste ha espresso la sua opinione in merito in un'intervista.

Fiore: "Bonucci non potrebbe giocare con Sarri alla Lazio"

Stefano Fiore ha dichiarato a TvPlay: "Era logico che Bonucci avesse dei problemi. Tecnicamente non serve né alla Lazio né alla Roma. Nei giallorossi sarebbe un doppione di Smalling, mentre con Sarri proprio non potrebbe giocare perché non è adatto a una difesa a quattro".