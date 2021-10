Mourinho si sbilancia: “Alla Roma regalerei i titoli”

- Advertisement -

MOURINHO ROMA TITOLI – Josè Mourinho non le ha mai mandate a dire. Da quando è arrivato sulla panchina della Roma lo Special One ha spesso fatto parlare di sé. In un’intervista concessa al quotidiano Esquire, il tecnico portoghese ha risposto senza tanti giri di parole a una domanda sui sogni della Roma. Il primo regalo di Mourinho alla sua Roma sarebbero i titoli, una parola che lo ha reso famoso dai tempi dell’Inter.

Mourinho sui titoli da regalare alla Roma

“Regalerei titoli, perché di titoli vive una società, perché i titoli alimentano la passione dei tifosi. Ho capito subito che l’amore che si prova per la Roma va oltre i trofei, è una passione eterna, sanguigna e anche familiare. Però la vittoria è quello che manca e stiamo costruendo un progetto per arrivarci. Se arriverà con me sarà perfetto, altrimenti sarebbe bellissimo aver contribuito alla costruzione di questo futuro, che è il sogno di tutti”.

