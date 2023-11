Le PAGELLE di Lazio - Feyenoord: Immobile fa la storia, Luis Alberto eroico

Tempo di lettura: 2 minuti

PAGELLE LAZIO FEYENOORD - Ogni volta che la Lazio scende in campo all'Olimpico per una partita di Champions League si scrive una pagina di storia. Dopo Provedel contro l'Atletico Madrid, stavolta è toccato a Ciro Immobile finire negli annali. Grazie al gol contro il Feyenoord, il capitano biancoceleste ha toccato quota 200 gol nella capitale: un record assoluto, festeggiato con una vittoria di squadra. Di seguito le pagelle di tutti i calciatori laziali a firma del nostro Daniele Izzo.

Lazio - Feyenoord, le pagelle dei biancocelesti

PROVEDEL 7 - Tira un salvagente alla Lazio neutralizzando Gimenez e tenendo a galla le sorti dei biancocelesti in Champions League. Poi, archiviata la missione da super portiere, torna a vivere una tranquilla serata romana.

LAZZARI 7 - Capisce presto che non è notte da bagordi e scorribande. Così indossa l'elmetto e si chiude in trincea a difesa di Fort Lazio.

PATRIC 7 - Di lotta e di governo. Usa sciabola e fioretto a suo piacimento, risultando sempre efficace. Finora in Champions League ha fatto un figurone.

ROMAGNOLI 7 - Si scrive Romagnoli, si legge stakanovista. In campo per altri novanta minuti, controlla Gimenez come può e tenendo dritta la barra guida la nave in porto.

HYSAJ 7 - Il primo errore arriva ben oltre la mezzora ed è un semplice appoggio sbagliato. Per il resto è perfetto, cala il jolly nella serata più consona.

(Dal 77' LU. PELLEGRINI sv - Dimenticati i minuti di Bologna. Vive tutt'altra serata)

KAMADA 5,5 - Ha chiesto e ottenuto il dono dell'invisibilità. Non si vede mai, né in attacco né in difesa, e Sarri lo richiama in panchina dopo meno di un'ora.

(Dal 52' GUENDOUZI 6,5 - Non strafà, ma basta il minino a equilibrare la squadra e superare la prestazione del compagno sostituito)

VECINO 7 - Diga o frangiflutti: chiamatelo come volete. Fa battere il cuore della Lazio a ritmo d'Europa, ma soprattutto distrugge tutto il creato del Feyenoord. La sua firma sulla vittoria è tra le più luccicanti.

(Dal 77' ROVELLA sv - Sarri ha bisogno del suo goniometro per controllare le misure negli ultimi minuti di gara)

LUIS ALBERTO 6,5 - Ma che bacchetta, stasera si è armato di cazzuola e cemento per chiudere ogni spiffero a centrocampo. Più che un mago sembrava un muratore, ma questo serviva alla squadra. E non si è chiamato fuori dalla contesa neppure dopo un infortunio. Ai limiti dell'eroismo.

FELIPE ANDERSON 7 - Lancia l'occhio al di là del muro olandese e serve a Immobile l'assist per volare nei libri di storia. Quanto basta per finire tra i promossi.

IMMOBILE 8 - Penna e calamaio al capitano, è ora di scrivere la storia. Aggira facilmente Bijlow, fa 200 gol con la maglia della Lazio e rimane Immobile nel firmamento biancoceleste.

(Dal 62' CASTELLANOS 5 - Sbaglia controlli e appoggi, è poco preciso e spesso fuori tempo. Mezzora da dimenticare)

ZACCAGNI 6 - Vive una partita a due velocità. Quando accelera è immarcabile, poi il ginocchio scivola e i giri del motore devono calare per forza.

(Dal 62' PEDRO 6 - Festeggia le 100 partite con la Lazio con una vittoria alla quale contribuisce con sudore e spirito di sacrificio)

ALL. SARRI 6,5 - Buona la prima, e non era scontato. Trova la maniera migliore per avvicinarsi al derby con la Roma, ma soprattutto si issa al secondo posto nel girone di Champions League. Ora la qualificazione agli ottavi di finale passa tutta dai piedi dei suoi calciatori. Fra tre settimane servirà un'altra Lazio così per ipotecare il passaggio al turno successivo.

Daniele Izzo

@danieleizzo94