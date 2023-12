Vlahovic: "Non ho parlato di Italia con Milinkovic"

Tempo di lettura: < 1 minuto

VLAHOVIC MILINKOVIC - Dusan Vlahovic e Sergej Milinkovic-Savic condividono la terra natia: la Serbia. In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Juventus ha commentato l'eventualità di un ritorno in Italia del compagno di nazionale, ex centrocampista della Lazio.

Calciomercato, Vlahovic parla del futuro di Milinkovic

"Se Milinkovic ha nostalgia dell'Italia? Non abbiamo parlato di queste cose, gli ho chiesto solo se sta bene ed è felice lì".