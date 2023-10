Res Roma-Lazio Women, oggi si gioca il derby: i dettagli

Tempo di lettura: < 1 minuto

RES ROMA LAZIO WOMEN DETTAGLI - La Lazio Women si è resa sin qui autrice di un inizio di stagione perfetto, con 12 punti conquistati nelle prime 4 giornate. Oggi si gioca il derby con la Res Roma, per mantenere la vetta della classifica al momento condivisa con la Ternana. Ecco di seguito i dettagli del match.

Res Roma-Lazio Women: alle ore 15 via al derby

Alle 15:00 la Lazio Women affronta la Res Roma in trasferta. Un derby che vale la vetta della classifica per le ragazze allenate da Grassadonia. Eleonora Goldoni e compagne cercheranno di portare a casa un bottino decisamente importante in questa stracittadina. Il match, valido sarà diretto dal signor Antonio Liotta (sez. di Castellammare di Stabia) coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Ferrara e Mario Cammarota.