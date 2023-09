Macedonia del Nord vittima preferita di Immobile: il dato

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE MACEDONIA VITTIMA PREFERITA - Ciro Immobile ha messo a segno il primo gol dell'era Spalletti. Una rete che non aiuta l'Italia a conquistare i tre punti nel match di Skopje, ma che permette al bomber della Lazio di confermare una tendenza positiva contro la Macedonia del Nord.

Italia, Immobile on fire: 3 gol su 17 segnati contro la Macedonia del Nord

Primo gol con la fascia da capitano al braccio per Ciro Immobile, ma non il primo rifilato alla Macedonia del Nord. Come riporta OptaPaolo, infatti, il bomber della Lazio ha segnato tre gol contro la Elmas e compagni, più che contro qualsiasi altra squadra con la Nazionale. In aggiunta, le ultime due sue marcature contro quella che ormai è diventata la bestia nera dell'Italia, sono arrivate di testa.